Les ateliers du mercredi – Visite commentée et atelier de pratiques artistiques aux Ateliers des Arques Les Arques Les Arques Catégories d’évènement: Les Arques

Lot

Les ateliers du mercredi – Visite commentée et atelier de pratiques artistiques aux Ateliers des Arques Les Arques, 13 juillet 2022, Les Arques. Les ateliers du mercredi – Visite commentée et atelier de pratiques artistiques aux Ateliers des Arques

Les Ateliers des Arques Les Arques Lot

2022-07-13 14:30:00 – 2022-07-13 17:30:00 Les Arques

Lot Les Arques 5 EUR 5 Visite et atelier tous les mercredis durant l’exposition. Programme 2022 :

– 06/07

– 13/07

– 20/07

– 27/07

– 03/08

– 10/08

– 17/08

– 24/08

– 31/08 Public familial. (Enfants à partir de 5/6 ans).

Habits de protection et matériel fourni, chacun repart avec sa création.

Sur inscription auprès de Clémence aux Ateliers des Arques. Clémence Laporte, médiatrice culturelle des Ateliers des Arques, résidence d’artistes, vous propose une visite commentée de l’exposition « Le chemin se fait en marchant ».

Au printemps, ce sont Frank Lamy – commissaire d’expositions – et Balthazar Heisch – artiste – qui ont assuré la direction artistique de la 31eme résidence d’artistes plasticiens avec, entre autres, Esther Ferrer, Julie C Fortier, Paulo Gatabase, Balthazar Heisch, Frank Lamy, Maria Louizou, OBT.T, Lisa Valencia et Sylvie Ruaulx. Cette visite, adaptée à tous les publics, sera suivie d’un atelier de pratique artistique en direction des familles. +33 5 65 22 81 70 Visite et atelier tous les mercredis durant l’exposition. Programme 2022 :

– 06/07

– 13/07

– 20/07

– 27/07

– 03/08

– 10/08

– 17/08

– 24/08

– 31/08 Public familial. (Enfants à partir de 5/6 ans).

Habits de protection et matériel fourni, chacun repart avec sa création.

Sur inscription auprès de Clémence aux Ateliers des Arques. ©Les Ateliers des Arques

Les Arques

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Les Arques, Lot Autres Lieu Les Arques Adresse Les Ateliers des Arques Les Arques Lot Ville Les Arques lieuville Les Arques Departement Lot

Les Arques Les Arques Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-arques/

Les ateliers du mercredi – Visite commentée et atelier de pratiques artistiques aux Ateliers des Arques Les Arques 2022-07-13 was last modified: by Les ateliers du mercredi – Visite commentée et atelier de pratiques artistiques aux Ateliers des Arques Les Arques Les Arques 13 juillet 2022 Les Ateliers des Arques Les Arques Lot

Les Arques Lot