Les ateliers du mercredi – Visite commentée et atelier de pratiques artistiques aux Ateliers des Arques

2022-07-27 14:30:00 – 2022-07-27 17:30:00 Clémence Laporte, médiatrice culturelle des Ateliers des Arques, résidence d’artistes, vous propose une visite commentée de l’exposition « Le chemin se fait en marchant ».

Au printemps, ce sont Frank Lamy – commissaire d’expositions – et Balthazar Heisch – artiste – qui ont assuré la direction artistique de la 31eme résidence d’artistes plasticiens avec, entre autres, Esther Ferrer, Julie C Fortier, Paulo Gatabase, Balthazar Heisch, Frank Lamy, Maria Louizou, OBT.T, Lisa Valencia et Sylvie Ruaulx. Cette visite, adaptée à tous les publics, sera suivie d’un atelier de pratique artistique en direction des familles. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

