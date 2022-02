Les ateliers du mercredi « L’amour dans l’air » Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Les ateliers du mercredi « L'amour dans l'air » Saint-Dizier, 16 février 2022, Saint-Dizier.

2022-02-16 13:45:00
Musée de Saint-Dizier 17 Rue de la Victoire
Saint-Dizier Haute-Marne

Initiation à l'observation et la compréhension de la nature tout en s'amusant, en parcourant les collections ornithologiques du Musée. Sur inscription uniquement. A partir de 8 ans.

