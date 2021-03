La Seyne-sur-Mer Association Univers-Cité La Seyne-sur-Mer, Var Les ateliers du mercredi de lutte contre la discrimination et les préjugés Association Univers-Cité La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Association Univers-Cité, le mercredi 17 mars à 14:00

Mercredi après-midi, au sein de notre association, nous organisons différents ateliers ludiques (jeux, dessin, atelier écriture, …) pour parler de la lutte contre les formes de discrimination. Ouvert à tous, dans la limite du respect de la jauge du protocole sanitaire. Masque obligatoire pour tous. Viens parler et échanger sur la lutte contre les discriminations autour d’ateliers ludiques Association Univers-Cité 51, Avenue Gambetta 83500 La Seyne Sur Mer La Seyne-sur-Mer Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-17T14:00:00 2021-03-17T20:00:00

