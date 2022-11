Les ateliers du mardi : et si on prenait soin de nos yeux Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Les ateliers du mardi : et si on prenait soin de nos yeux Craponne-sur-Arzon, 6 décembre 2022, Craponne-sur-Arzon. Les ateliers du mardi : et si on prenait soin de nos yeux

3 place Croix de Mission Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

2022-12-06 – 2022-12-06 Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire Craponne-sur-Arzon 2 ateliers avec 2 créneaux horaires au choix :

mardi 6 : comment nourrir mes yeux,

mardi 13 : je défatigue mes yeux.

Ateliers animés par Solenne Béringer et Lou Magaud, professionnelles praticiennes en Energétique Traditionnelle Chinoise. +33 6 33 49 69 43 Craponne-sur-Arzon

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse 3 place Croix de Mission Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Ville Craponne-sur-Arzon lieuville Craponne-sur-Arzon Departement Haute-Loire

Les ateliers du mardi : et si on prenait soin de nos yeux Craponne-sur-Arzon 2022-12-06 was last modified: by Les ateliers du mardi : et si on prenait soin de nos yeux Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon 6 décembre 2022 3 place Croix de Mission Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire