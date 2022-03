Les Ateliers du Mardi Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Les Ateliers du Mardi Biarritz, 5 avril 2022, Biarritz. Les Ateliers du Mardi Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Biarritz

2022-04-05 14:00:00 – 2022-04-05 16:00:00 Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie

Biarritz Pyrénées-Atlantiques EUR 30 30 Dans le cadre de l’exposition à la crypte Sainte Eugénie du 12 mars au 8 mai “les Artisans d’Art : le savoir-faire cachés du territoire.

Atelier proposé et animée par Régis Pochelu (1h30)

Dans le cadre de l'exposition à la crypte Sainte Eugénie du 12 mars au 8 mai "les Artisans d'Art : le savoir-faire cachés du territoire.

Atelier proposé et animée par Régis Pochelu (1h30)

Régis Pochelu, sculpteur sur pierre, propose de découvrir son travail à travers une approche de sa démarche artistique, du monde de la symbolique et bien sûr du matériau en vue d'une création graphique – retranscription d'une intention à travers le dessin.

+33 5 59 41 57 56

Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Biarritz

