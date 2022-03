LES ATELIERS DU LAC 4-11 ANS | du 19 au 29 avril 2022 Aqualis,l’expérience lac Aix-les-Bains Catégories d’évènement: Aix-les-Bains

Des ateliers de 1h30 à destination des enfants pour une découverte du lac du Bourget : marais, grenouilles, oiseaux échassiers, moules, palourdes, demoiselles, castors sont au programme des vacances de printemps 2022. Des ateliers éducatifs qui conjuguent des approchent ludiques, scientifiques et manuelles pour des moments uniques au bord du lac du Bourget ! * 10h-11h30 pour les 4-7 ans * 14h30-16h pour les 7-11 ans Et pour les plus grands, la possibilité de participer au stage Voile+Ateliers ! Des journées extraordinaires au bord et sur le lac, pour s’initier à la voile et découvrir cet exceptionnel environnement !

6€/atelier, 25€ la semaine de 5 ateliers

Des ateliers de découverte de l'écologie lacustre pendant les vacances : sciences, jeu, bricolages…. Aqualis,l'expérience lac 52 esplanade Jean Murguet, 73100 Aix-les-Bains

