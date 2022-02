LES ATELIERS DU LAC | 4-11 ans | DU 14 AU 25 F2VRIER 2022 Aqualis,l’expérience lac Aix-les-Bains Catégories d’évènement: Aix-les-Bains

du lundi 14 février au vendredi 25 février à Aqualis, l'expérience lac

Des ateliers de 1h30 à destination des enfants pour une découverte du lac du Bourget : plancton, écrevisses, poissons, oiseaux, roselières… Sans oublier l’eau, ses origines, etc… Des ateliers éducatifs qui conjuguent des approchent ludiques, scientifiques et manuelles pour des moments uniques au bord du lac du Bourget ! * 10h-11h30 pour les 4-7 ans * 14h30-16h pour les 7-11 ans

Inscription obligatoire, à l’atelier ou à la semaine. 6€/atelier, 25€/semaine de 5 ateliers.

Aqualis,l'expérience lac 52 esplanade Jean Murguet, 73100 Aix-les-Bains

