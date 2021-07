Les ateliers du [K]Rabo : Atelier Jeux de Société Putanges-le-Lac, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Putanges-le-Lac.

Les ateliers du [K]Rabo : Atelier Jeux de Société 2021-09-04 – 2021-09-04 Rabodanges 2 rue de la Pommeraie

Putanges-le-Lac Orne

Venez participer à un atelier Jeux de Société !

Animé par Loïc, l’idée est de vous faire découvrir des jeux originaux, simples à comprendre, ludiques et stratégiques, le tout dans la bonne humeur. L’ambiance sera détendue mais néanmoins studieuse ! Venez seul ou en famille découvrir le plaisir de jouer. De nombreux jeux seront disponibles et vous pouvez bien-sûr en amener !

Venez à la découverte et à la rencontre du [k]Rabo

Venez participer à un atelier Jeux de Société !

Animé par Loïc, l’idée est de vous faire découvrir des jeux originaux, simples à comprendre, ludiques et stratégiques, le tout dans la bonne humeur. L’ambiance sera détendue mais néanmoins studieuse !…

bonjour@lekrabo.fr +33 6 82 93 63 52

Venez participer à un atelier Jeux de Société !

Animé par Loïc, l’idée est de vous faire découvrir des jeux originaux, simples à comprendre, ludiques et stratégiques, le tout dans la bonne humeur. L’ambiance sera détendue mais néanmoins studieuse ! Venez seul ou en famille découvrir le plaisir de jouer. De nombreux jeux seront disponibles et vous pouvez bien-sûr en amener !

Venez à la découverte et à la rencontre du [k]Rabo

dernière mise à jour : 2021-06-29 par