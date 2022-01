LES ATELIERS DU JEUDI SOIR A NDG Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy, 17 octobre 2019, Paris.

LES ATELIERS DU JEUDI SOIR A NDG

Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy, le jeudi 17 octobre 2019 à 20:00

**LES ATELIERS DU JEUDI SOIR A NDG** Pour tous, soirée de lancement des ateliers bibliques sur l’Exode, après l’adoration à l’ancienne église. Avec Mme Sylvie de Vulpillères et le P. William-Jean de Vandière, la rencontre portera sur la « suture » entre les livres de la Genèse et l’Exode : « serait-ce une histoire de croque-morts ? ». Puis nous aborderons la question de l’historicité des faits racontés. _On vient avec sa Bible, son crayon … et la ferme intention de travailler et de partager !_ Sans inscription préalable. Des tracts sont disponibles dans les présentoirs.

Sans inscription préalable

Pour tous, soirée de lancement des ateliers bibliques sur l’Exode, après l’adoration à l’ancienne église. Avec Mme Sylvie de Vulpillères et le P. William-Jean de Vandière.

Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy 10 rue de l’Annonciation, 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-17T20:00:00 2019-10-17T22:00:00