Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy, le jeudi 10 octobre 2019 à 20:00

**LES ATELIERS DU JEUDI SOIR A NDG** Pour les catéchistes, les animateurs des préparations aux sacrements et les responsables d’équipes couples, une première rencontre a lieu, après l’adoration à l’ancienne église. Au programme, un atelier sur la **sacramentalité et le baptême**, avec le P. William Jean de Vandière pour inaugurer l’étude des 7 sacrements à partir des catéchèses du pape François Pour les catéchistes, les animateurs des préparations aux sacrements et les responsables d’équipes couples, une première rencontre a lieu Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy 10 rue de l’Annonciation, 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-10T20:00:00 2019-10-10T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Adresse 10 rue de l'Annonciation, 75016 Paris Ville Paris lieuville Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Departement Paris

Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

