Les Ateliers du Hapchot, 27 juillet 2022, .

Les Ateliers du Hapchot

2022-07-27 14:00:00 – 2022-07-27 15:30:00

[ATELIERS RADIO]

On lance les ateliers radio du mercredi à Hapchot

Destinés aux parents et aux enfants

Écrire une histoire à plusieurs et la mettre en voix & en sons…

Plusieurs séances pour l’écriture, faire les bruitages, choisir des musiques, enregistrer, monter…

L’objet sonore sera ensuite diffusé sur les ondes qui décorcent !

