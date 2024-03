Les ateliers du dimanche Centre d’art GwinZegal Guingamp, dimanche 7 avril 2024.

Les ateliers du dimanche Centre d’art GwinZegal Guingamp Côtes-d’Armor

Le centre d’art GwinZegal vous propose une visite guidée de l’exposition Will Write Soon prolongée par un atelier de pratique artistique accessible à tous, adulte et enfant à partir de 6 ans. Créez votre carte postale unique à l’aide de la box camera dont le Centre d’art vient de faire l’acquisition. La box camera est une chambre grand format utilisée par les photographes ambulants. L’image est réalisée sur du papier argentique et développée sur place. .

Début : 2024-04-07 16:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Centre d’art GwinZegal 4 Rue Auguste Pavie

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne info@gwinzegal.com

L’événement Les ateliers du dimanche Guingamp a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol