Les Ateliers du dimanche – Atelier de création pour les enfants de 6 à 10 ans – Le Re-Monde Labo 10, 26 mars 2023, Bazouges-la-Pérouse. Labo 10, 10 rue de l'Eglise, Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine

2023-03-26 14:00:00 – 2023-05-21 17:00:00

Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse Manipulez le papier, le carton, la mousse, l’aimant et réalisez du découpage, du pliage et du collage pour refaire un monde.

Créer des vidéos amusantes avec l’artiste Babeth Rambault ! – Atelier 1 : Les aimants en goguette – les 26 mars, 2 avril, 7 et 14 mai. – Atelier 2 : La sculpture, c’est pas du rôti – les 9 avril, 16 avril et 21 mai. – Atelier 3 : Chute ! Cà roule ! – les 23 et 30 avril. Tous les dimanches après-midi de 14 h à 17 h. 8 enfants maximum par dimanche. Contact Cécile Pogam. Adhésion annuelle obligatoire de 3 € à l’Association Superflux. cecile.pogam@superflux.art +33 2 99 97 43 60 http://www.superflux.art/ Labo 10 10 rue de l’Eglise Bazouges-la-Pérouse

