Allouville-Bellefosse Allouville-Bellefosse Allouville-Bellefosse, Seine-Maritime Les ateliers du CHENE : Être soigneur animalier et apprendre les gestes qui sauvent Allouville-Bellefosse Allouville-Bellefosse Catégories d’évènement: Allouville-Bellefosse

Seine-Maritime

Les ateliers du CHENE : Être soigneur animalier et apprendre les gestes qui sauvent Allouville-Bellefosse, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Allouville-Bellefosse. Les ateliers du CHENE : Être soigneur animalier et apprendre les gestes qui sauvent 2021-07-18 15:30:00 15:30:00 – 2021-07-18 17:30:00 17:30:00

Allouville-Bellefosse Seine-Maritime Allouville-Bellefosse Très appréciés en 2020, les ateliers du CHENE sont de nouveau proposés en 2021 afin de passer un bon moment, ludique et convivial avec l’équipe d’animation. Prêt(e)s à relever vos manches pour le bien-être des animaux sauvages ? Ces ateliers sont fait pour vous ! Ce sont 12 animations durant cette année qui vous sont proposées. En ce dimanche 18 juillet, participez à l’atelier « Être soigneur animalier : apprendre les gestes qui sauvent ». Venez découvrir le métier de soigneur animalier grâce à une mise en scène du quotidien à savoir la prise en charge des animaux sauvages en détresse. Apprenez les gestes de premiers secours pour devenir un ambassadeur de la faune sauvage. Tarif : 5€ / Tarif enfants de moins de 12 ans : 3.50€ / Gratuit pour enfants de moins de 5 ans.

Nombre de places limité.

Inscription obligatoire.

Toutes les modalités vous seront envoyées par SMS quelques jours avant. Très appréciés en 2020, les ateliers du CHENE sont de nouveau proposés en 2021 afin de passer un bon moment, ludique et convivial avec l’équipe d’animation. Prêt(e)s à relever vos manches pour le bien-être des animaux sauvages ? Ces ateliers sont… contact@associationchene.com +33 2 35 96 06 54 https://www.associationchene.com/ Très appréciés en 2020, les ateliers du CHENE sont de nouveau proposés en 2021 afin de passer un bon moment, ludique et convivial avec l’équipe d’animation. Prêt(e)s à relever vos manches pour le bien-être des animaux sauvages ? Ces ateliers sont… Très appréciés en 2020, les ateliers du CHENE sont de nouveau proposés en 2021 afin de passer un bon moment, ludique et convivial avec l’équipe d’animation. Prêt(e)s à relever vos manches pour le bien-être des animaux sauvages ? Ces ateliers sont fait pour vous ! Ce sont 12 animations durant cette année qui vous sont proposées. En ce dimanche 18 juillet, participez à l’atelier « Être soigneur animalier : apprendre les gestes qui sauvent ». Venez découvrir le métier de soigneur animalier grâce à une mise en scène du quotidien à savoir la prise en charge des animaux sauvages en détresse. Apprenez les gestes de premiers secours pour devenir un ambassadeur de la faune sauvage. Tarif : 5€ / Tarif enfants de moins de 12 ans : 3.50€ / Gratuit pour enfants de moins de 5 ans.

Nombre de places limité.

Inscription obligatoire.

Toutes les modalités vous seront envoyées par SMS quelques jours avant. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Allouville-Bellefosse, Seine-Maritime Autres Lieu Allouville-Bellefosse Adresse Ville Allouville-Bellefosse lieuville 49.58273#0.66366