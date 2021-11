LES ATELIERS DU CHÂTEAU FÊTENT NOËL – LE CELLIER Le Cellier, 3 décembre 2021, Le Cellier.

LES ATELIERS DU CHÂTEAU FÊTENT NOËL – LE CELLIER Le Cellier

2021-12-03 – 2021-12-05

Le Cellier Loire-Atlantique Le Cellier

Les Ateliers du Château fêtent Noël les 3, 4 et 5 décembre 2021 !

Au programme :

VENDREDI 3/12 :

17h00 > Vernissage de l’exposition

19h30 > Surprise musicale

SAMEDI 4/12 :

11h00 à 18h00 > Ouverture de l’exposition et des ateliers

15h00 > Paysage de danse « Bach in situ » / 1 ère / Cie Sème / 8 danseur.es

16h00 > Goûter de Noël

18h00 > Paysage de danse « Bach in situ »/ 2 ème / Cie Sème / 8 danseur.es

DIMANCHE 5/12

11h00 à 18h00 > Ouverture de l’exposition et des ateliers.

Venez célébrer Noël dans les ateliers du Château de Clermont le week-end du 3 au 5 décembre au Cellier !

+33 7 58 19 13 57

Le Cellier

