2023-06-03 – 2023-09-30

Allier . Concept original sorti de l’imagination des bénévoles de l’association 2A2B, à Souvigny : les bancs-poèmes. Le principe est simple, il s’agit d’une exposition dans le centre-ville, d’un banc inspiré d’une poésie créé par des artistes. jerome.danikowski@orange.fr +33 6 76 55 99 48 http://www.2a2b.fr/ Les ateliers du Chapeau Rouge – Association 2A2B 4 rue du Chapeau Rouge Souvigny

