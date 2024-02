Les Ateliers du Bocal La Bocal Salins-les-Bains, samedi 2 mars 2024.

Les Ateliers du Bocal La Bocal Salins-les-Bains Jura

Les ateliers du Bocal:

Les artisans participants vous proposent des sessions découvertes pour aborder leurs savoir-faire.

Programme:

* Marguerite Caillé Atelier Laine sculptée à l’aiguille

Samedi 16 mars de 14h à 17h

Marguerite Caillé vous propose de participer, à un atelier d’initiation à la technique de la laine sculptée à l’aiguille pour réaliser des Poulettes .

Durée environ 3h

Nombre de participants 6 maxi., 3 minimum pour assurer le cours. Enfants à partir de 12 ans 35€ (matière comprise)

Inscription au 06 16 57 38 92‬ ou par mail à l’adresse caillemargot25@aol.com

*Ludivine Gerardin Laine feutrée à l’eau

-Vendredi 8 mars 2024: Coussin / Durée 8h

Stage limité à 4 personnes adultes déjà initiées au feutre et en bonne forme physique. Chacun repart avec ses réalisations: 145€

– Samedi 9 mars 2024: Fleurs / De 10h à 11h

Découverte de la matière et réalisation de fleurs.

Stage limité à 6 personnes (adultes et enfants accompagnés)

Chacun repart avec ses réalisations. 25€ (matières comprise)

– Savon feutré / De 11h à 12h

Découverte de la matière et réalisation d’un savon feutré.

Stage limité à 6 personnes (adultes et enfants accompagnés)

Chacun repart avec sa réalisation. 25€ (matières comprise)

– Corbeille / De 14h à 17h

Découverte de la matière et apprentissage d’une technique de

feutre en volume. Stage limité à 6 personnes (adultes et enfants accompagnés) Chacun repart avec ses réalisations

65€ (matières comprise)

*Alexandra Guffroy

Initiation à la linogravure

Inscription au 06 89 52 18 52 Ou par mail à l’adresse alexandra.guffroy@gmail.com

Cet atelier est ouvert à tous, que vous soyez novice en art ou plus expérimenté. Aucune expérience préalable en dessin n’est nécessaire, car la Linogravure est une technique accessible à tous les niveaux.

Cependant compte tenus des outils utilisés il est conseillé aux enfants de plus de 12 ans.

Samedi 2 mars de 14h à 17h

Nombre de participants 5 maxi. 2 minimum pour assurer le cours.

Tarif 40€ par participant

L’ensemble du matériel est fourni les plaques de linoléum, les outils de gravure, l’encre et le papier. De plus, vous repartirez avec votre propre plaque gravée et des impressions au format carte postale, pour partager votre création avec vos proches.

*Christine Ruffinoni

Fabrication de papier recyclé avec inclusion de végétaux

Inscription au 06 59 03 44 99

Ou par mail à l’adresse contact@christineruffinoni.com

Préparation de la pâte à papier, passage au tamis, égouttage, pressage.

Vous pourrez également vous faire plaisir en personnalisant vos papiers

en y incrustant des végétaux, des bouts de papier colorés, du texte, etc.

Vous pourrez utiliser vos feuilles de papier comme vous le souhaitez :

cartes de voeux ou d’anniversaire, papier pour dessiner ou à peindre à l’aquarelle.

Samedi 16 mars de 14h à 16h30

Nombre de participants 4 maxi. 2 minimum pour assurer le cours.

Tarif 45€ par participant

Le papier doit sécher pendant plusieurs heures. Vous pourrez récupérer vos jolies feuilles quelques jours plus tard à la galerie Le Bocal.

*Tatiana Simmen

Illustration à la gouache

Inscription au 09 52 43 57 25 ou par mail à l’adresse tat.creation@gmail.com

Venez découvrir ma technique de peinture à la gouache pour réaliser un petit animal endormi tout en douceur.

D’après le modèle choisit, le faon ou l’écureuil, je vous guiderai pas à pas pour créer votre propre univers coloré et personnaliser les éléments décoratifs de votre illustration. Repartez avec votre peinture en main, au format 18x24cm, sur un joli papier Fabriano, prête à être encadrée !

Samedi 9 mars & samedi 23 mars de 13h30 à 16h30

(Arriver 10 petites minutes avant et compter quelques respirations utiles

pour s’aérer et prendre du recul)

Nombre de participants 6 adultes. Pour débutants et initiés, 4 minimum pour assurer le cours. Tarif 65€ (matériel compris)

*Lulu Zhang Aquarelle florale

Inscription au 06 09 89 53 91 ou par mail à l’adresse zhanglulu.fr@gmail.com

Lulu Zhang vous propose de participer à un atelier d’initiation à l’aquarelle florale. Pour créer vos propres cartes postales, marque-pages, ou petits formats pour décorer une chambre. Les matériaux sont fournis, il vous suffit de venir avec votre bonne humeur !

Samedi 2 mars de 14h à 17h

Nombre de participants 5 maxi. 2 minimum pour assurer le cours. Tarif 25€ (matériel compris)

Yuqi Zhang

Initiation à la gravure de sceaux chinois

Inscription au 06 65 91 40 68 ou par mail à l’adresse yuqi711zhang@gmail.com

Dans cet atelier, vous aurez l’opportunité de vous plonger dans l’art millénaire de la gravure de sceaux chinois, également connu sous le nom de zhuànkè . Nos cours sont conçus pour être interactifs et instructifs, vous permettant de découvrir les techniques traditionnelles de la gravure de sceaux chinois. J’espère vous voir bientôt à notre atelier!

Samedi 2 mars de 14h à 17h

Nombre de participants 4 maxi. 2 minimum pour assurer le cours (Enfants à partir de 12 ans). Tarif 40€ (matériel compris papier de qualité, de l’encre spéciale pour la gravure de sceaux ainsi que les outils traditionnels de la gravure.) + le prix de la pierre de 12 € à 18 € en fonction du format. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-23

La Bocal 8 Rue de la République

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@galerielebocal.art

L’événement Les Ateliers du Bocal Salins-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-19 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA