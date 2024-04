Les ateliers du bibliolab Bar-sur-Aube, samedi 20 avril 2024.

Les ateliers du bibliolab Bar-sur-Aube Aube

Atelier broderie

Il y a un peu plus d’un an le bibliolab de la médiathèque voyait le jour pour vous proposer des activités de loisirs créatifs à l’aide du numérique. Ainsi, ateliers papier et stickers figurent désormais régulièrement dans le programme de nos animations.

Aujourd’hui, s’ouvre une nouvelle étape avec la mise à disposition d’une brodeuse numérique. Une initiation vous est proposée, avec la réalisation d’un petit motif brodé que vous pourrez faire exécuter par la machine. Aucune compétence en couture n’est requise il s’agit d’un atelier découverte, en toute simplicité, pour entrevoir les possibilités d’un passe-temps créatif… et textile !

Entrée libre & gratuite. Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 11:30:00

Médiathèque Albert Gabriel

Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est mediatheque@barsuraube.fr

L’événement Les ateliers du bibliolab Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne