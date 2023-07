L’Atelier M Les ateliers du 25 Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille L’Atelier M Les ateliers du 25 Marseille, 16 septembre 2023, Marseille. L’Atelier M 16 et 17 septembre Les ateliers du 25 entrée libre Créé par Maoual, L’Atelier M est un lieu partagé par des graveurs taille-douciers. Toujours en partenariat avec le Museum d’Histoire Naturelle de Marseille Les ateliers du 25 25 cours d’estienne d’orves 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « gravure.latelierm@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 91 33 34 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 @atelierM Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Les ateliers du 25 Adresse 25 cours d'estienne d'orves 13001 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Les ateliers du 25 Marseille

Les ateliers du 25 Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/