Atelier Yann Letestu Les ateliers du 25 Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Atelier Yann Letestu Les ateliers du 25 Marseille, 16 septembre 2023, Marseille. Atelier Yann Letestu 16 et 17 septembre Les ateliers du 25 Entrée Libre Visite d’atelier d’artiste, peinture sur cartes marines et papiers anciens, dans un bâtiment historique datant de la fin du XVIIe siècle Les ateliers du 25 25 cours d’estienne d’orves 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « letestuyann@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 @avantplongerYannLetestu Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Les ateliers du 25 Adresse 25 cours d'estienne d'orves 13001 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Les ateliers du 25 Marseille

Les ateliers du 25 Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/