LES ATELIERS D’ÉVEIL PARENTS-ENFANTS, 19 octobre 2022, .

LES ATELIERS D’ÉVEIL PARENTS-ENFANTS



2022-10-19 – 2022-10-19

EUR Chaque mois, le centre d’Arts et du Patrimoine de Roueïre vous propose un atelier pour vous initier et expérimenter en famille les arts plastiques.

Ces ateliers parents-enfants sont conçus pour offrir un espace afin d’explorer à quatre mains différentes approches plastiques et techniques. Un moment privilégié à vivre en compagnie de l’artiste plasticienne Aurélie Jouandon

Un mercredi par mois de 10h à 11h15 – Dès 4 ans

Chaque mois, le centre d’Arts et du Patrimoine de Roueïre vous propose un atelier pour vous initier et expérimenter en famille les arts plastiques.

Ces ateliers parents-enfants sont conçus pour offrir un espace afin d’explorer à quatre mains différentes approches plastiques et techniques. Un moment privilégié à vivre en compagnie de l’artiste plasticienne Aurélie Jouandon

domaine.roueire@cc-sud-herault.fr +33 4 67 25 00 25 https://www.lasaison-sudherault.com/

dernière mise à jour : 2022-10-13 par