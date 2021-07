Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Les ateliers d’été Quai des Bulles Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les ateliers d'été Quai des Bulles 2021-07-21 – 2021-07-21 Espace Bougainville 12 Rue du Grand Passage

Saint-Malo Ille-et-Vilaine L’association Quai des Bulles anime des ateliers créatifs, sur le thème Mer et Merveilles ! Ce mercredi, création d’une mini-BD.

Pépito, dessinateur de bande dessinée, accompagnera les enfants dans la création de leur propre mini BD dans l’univers des créatures sous-marines. Destinés au jeune public, ils sont accessibles à partir de 8 ans.

Lieu Saint-Malo Adresse Espace Bougainville 12 Rue du Grand Passage Ville Saint-Malo