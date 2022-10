Les ateliers des vacances : « Nos 5 sens en boîte »

2022-11-03 – 2022-11-03 EUR 4 6 Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative.

jeudi 3 novembre à 14h : « Nos 5 sens en boîte ». Viens regarder les natures mortes du musée et réalises-en une en argile

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille

payant – sur réservation 0553064070

