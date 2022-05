Les ateliers des vacances : Mammouths, chevaux, rhinos…à tes pinceaux !

Les ateliers des vacances : Mammouths, chevaux, rhinos…à tes pinceaux !, 1 août 2022, . Les ateliers des vacances : Mammouths, chevaux, rhinos…à tes pinceaux !

2022-08-01 – 2022-08-01 EUR 4 6 Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative. Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de 14h à 15h30 Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille.

Lundi 1er août à 14h : Mammouths, chevaux, rhinos…à tes pinceaux !

Observe les animaux dans l’art préhistorique, fabrique ton pinceau, ta peinture, et peins sur une pierre à la manière des hommes préhistoriques. Tarif : entrée + 2,50 € par atelier.

sur réservation – 05 53 06 40 70 – maap@perigueux.fr Lundi 1er août à 14h : Mammouths, chevaux, rhinos…à tes pinceaux !

Observe les animaux dans l’art préhistorique, fabrique ton pinceau, ta peinture, et peins sur une pierre à la manière des hommes préhistoriques. Tarif : entrée + 2,50 € par atelier.

sur réservation – 05 53 06 40 70 Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative. Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de 14h à 15h30 Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille.

Lundi 1er août à 14h : Mammouths, chevaux, rhinos…à tes pinceaux !

Observe les animaux dans l’art préhistorique, fabrique ton pinceau, ta peinture, et peins sur une pierre à la manière des hommes préhistoriques. Tarif : entrée + 2,50 € par atelier.

sur réservation – 05 53 06 40 70 – maap@perigueux.fr ©maap dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville