Les ateliers des vacances : Les graphismes d’Esther Ferrer !, 25 avril 2022, .

Les ateliers des vacances : Les graphismes d’Esther Ferrer !

2022-04-25 – 2022-04-25

EUR 4 6 Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative.

Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de 14h à 15h30

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille.

Lundi 25 avril à 14h : Les graphismes d’Esther Ferrer !

Viens découvrir les œuvres d’Esther Ferrer et réalise un graphisme.

Tarif : entrée + 2,50 € par atelier.

sur réservation – 05 53 06 40 70 – maap@perigueux.fr

Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur

Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative.

Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de 14h à 15h30

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille.

©maap

dernière mise à jour : 2022-02-11 par