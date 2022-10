Les ateliers des vacances : « L’ABC de la BD », 31 octobre 2022, .

Les ateliers des vacances : « L’ABC de la BD »



2022-10-31 – 2022-10-31

EUR 4 6 Découvrez le musée et ses collection des manière ludique et créative.

Lundi 31 octobre à 14h : « L’ABC de la BD ». Découvre les dessins d’Emile Bravo et réalise une case de bande dessinée en créant tes personnages et tes décors.

En lien avec l’exposition « Emile Bravo déclame son univers » du 13 octobre au 30 décembre 2022

Les ateliers sont enfants à partir de 6 ans et leur famille.

payant – sur réservation 0553064070

