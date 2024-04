Les ateliers des vacances au musée Rue du Musée Les Eyzies, lundi 8 avril 2024.

– Atelier « Préhisto’rigolo » découvre les animaux de la préhistoire en compagnie de personnages facétieux

lundi 8/04, 15/04, 22/04, 29/04

Depuis quand choisit-on d’agrémenter son apparence physique d’éléments décoratifs mais aussi symboliques ? Qui en portait, et quelles matières étaient utilisées pendant la Préhistoire ? Venez découvrir en famille les perles et pendeloques dans les collections du musée et fabriquez votre propre parure corporelle à la mode paléo… avec les moyens de l’époque !

– Atelier « Préhisto’rigolo » à 11h

Découvre les animaux de la Préhistoire à travers un petit parcours en compagnie de personnages facétieux.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 7 EUR.

Rue du Musée Musée National de Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

