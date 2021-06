LES ATELIERS DES TERRITOIRES CONNECTÉS EURATECHNOLOGIES, 9 septembre 2021-9 septembre 2021, Lille.

EURATECHNOLOGIES, le jeudi 9 septembre à 09:00

**Les Ateliers des Territoires Connectés à Lille** ————————————————– **A travers le contrat stratégique de filière des infrastructures numériques, une alliance entre les collectivités, l’État et les industriels s’est constituée autour de la thématique des smart territoires.** **Lille accueillera ainsi physiquement, le 9 septembre 2021, la deuxième étape d’un tour de France évènementiel intitulé « Les Ateliers des Territoires Connectés ».** Cette série d’évènements a vocation à servir de creuset de réflexion et de mise en commun sur les sujets concrets du smart. Les représentants des collectivités curieux en matière de territoires intelligents pourront y rencontrer certains délégants aguerris, assister aux points de vue croisés avec leurs partenaires industriels, faire part de leurs doutes ou de leurs freins, pour in fine mettre à jour les conditions de réussite de leurs projets ou tout simplement découvrir en quoi le smart les concerne. Via des témoignages concrets, des mises en relation directes, des démonstrations et des ateliers de co-construction, cette série d’évènements vise au regroupement et à la cohésion des industriels et des collectivités, dont les débats nourriront la définition d’une vision commune et modulable de ce qui constitue le socle des smart territoires… et pourquoi pas le Plan France Smart de demain.

EURATECHNOLOGIES 165 Avenue de Bretagne, 59000 Lille Lille Bois-Blancs Nord



