Les ateliers des pitchouns Espace Bola Langon, mercredi 17 avril 2024.

Les ateliers des pitchouns Espace Bola Langon Gironde

Les ateliers du mois d’avril seront consacrés à la découverte de la Terre et de l’espace.

AU PROGRAMME

Nous débuterons par des activités Montessori pour encourager l’exploration et l’apprentissage, tout en apprenant à travailler de manière autonome.

Nous nous rassemblerons ensuite pour des activités collectives passionnantes où les enfants pourront collaborer et créer ensemble.

Enfin, nous terminerons cet atelier par la lecture d’une livre. Les enfants seront transportés dans des mondes lointains !

Sur inscription.

Pour les 3-6 ans.

Les prix en conscience J’ai vraiment à coeur que mes ateliers restent accessibles et ouverts à tous les enfants. J’ai fixé un tarif libre entre 15 et 20 euros. Je vous laisse ainsi choisir le prix le plus adapté pour vous et votre famille.

Les ateliers sont animés par Aurore Aupetitnid. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-17 15:15:00

Espace Bola 37 Rue Maubec

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine aupetitnid@outlook.fr

