Pyrénées-Atlantiques

Accous Pyrénées-Atlantiques Accous 14 14 EUR L’association des Phonies Bergères propose un atelier “ça cartonne” animé par Valentina Bencina. Créations à partir de carton recyclé, à partir de 7ans.

Sur réservations, 8 personnes maximum Phonies Bergères dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Lieu Accous