Luz-Saint-Sauveur Les Ateliers des Lutins

Luz-Saint-Sauveur

Les Ateliers des Lutins, 23 décembre 2021, Luz-Saint-Sauveur

2021-12-23 15:00:00 – 2021-12-23 LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l’Office de Tourisme

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Les enfants pourront, à leur rythme, créer et emporter leur pièce unique. Différentes matières seront proposées par l’animateur.

Ils pourront ainsi créer des petits objets ou jouets au gré de leur fantaisie et imagination. Gratuit. Pas de réservation au préalable. ot@luz.org +33 5 62 92 30 30 https://trobairiz.fr/ LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l’Office de Tourisme Luz-Saint-Sauveur

Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l'Office de Tourisme