Exposition Constellation Terre Les Ateliers des Forges Perreuil, 3 juin 2023, Perreuil.

Exposition Constellation Terre 3 et 4 juin Les Ateliers des Forges Entrée libre

Exposition Constellation Terre

Peintures d’enfants de 4 continents

Constellation, l’art pour faire grandir et relier les enfants dans le monde est une association qui a pour mission d’aider les enfants à se construire par la création artistique. Elle initie et coordonne des ateliers de peinture pour de nombreux enfants vivant dans la précarité en Afrique, Asie, Amérique Latine et Europe. Ils sont guidés par des artistes locaux bénévoles.

Les Ateliers des Forges Les Forges 71510 Perreuil Perreuil 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 85 98 13 93 https://lesateliersdesforges.com/ https://www.facebook.com/lesateliersdesforges/;https://www.facebook.com/lesateliersdesforges/ Les Forges de Perreuil sont un ancien site industriel, usine de fabrication de briques réfractaires de 1842 à 1981 ayant appartenue à la famille Schneider, situées au bord du canal du Centre et du chemin de fer, sont transformées en lieu de création au service de projets culturels et artistiques. Parking en face du site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©Constellation