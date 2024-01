Les ateliers des dimanches Yoga et soins énergétiques S Kale 64 Escales Yoga & Soins de Soi Saint-Jean-de-Luz, samedi 24 février 2024.

Les ateliers des dimanches Yoga et soins énergétiques S Kale 64 Escales Yoga & Soins de Soi Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Yoga et soins énergétiques par Nathalie, professeur de yoga et Johanne, magnétiseuse, énergéticienne.

Chakras, Conscience, Harmonisation, Equilibrage…

Pratique de yoga,

Chakras et postures,

Méditation sonore,

Soins énergétiques

Une collation à partager.

Sur inscription, places limitées.

S Kale 64 Escales Yoga & Soins de Soi 465 Chemin d’Aguerria

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:30:00

fin : 2024-02-24 18:30:00



