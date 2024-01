Les ateliers des dimanches Atelier postural S Kale 64 Escales Yoga & Soins de Soi Saint-Jean-de-Luz, dimanche 18 février 2024.

Les ateliers des dimanches Atelier postural S Kale 64 Escales Yoga & Soins de Soi Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Une proposition d’ateliers pour découvrir ou approfondir notre pratique par la compréhension et la mise en application des bases fondamentales et concepts clés du Yoga.

Décortiquons, explorons, commentons et pratiquons ces concepts ensemble. Laissons résonner…

Atelier postural postures debout, directions et adaptations vers la posture juste.

« Sensation de fermeté, stabilité et endurance dans le corps physique.

De bonne volonté dans l’intelligence du coeur.

C’est ainsi que les Asanas doivent être pratiqués pour nous nourrir et nous illuminer ».

B.K.S. lyengar

S Kale 64 Escales Yoga & Soins de Soi 465 Chemin d’Aguerria

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 10:00:00

fin : 2024-02-18 12:30:00



