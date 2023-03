Journée de l’eau – Ateliers des Capucins Les Ateliers des Capucins, 22 mars 2023, Brest .

Journée de l’eau – Ateliers des Capucins

L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est un droit fondamental reconnu par les Nations Unies. Ces dernières ont institué la Journée mondiale de l’eau, célébrée annuellement le 22 mars. Cette journée met en avant l’Objectif du Développement Durable (ODD) n°6 qui a pour but de « garantir l’accès de toutes et tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau » d’ici 2030.

La campagne onusienne « Soyez le changement que vous voudriez pour le monde », mise en place dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau de cette année, met à l’honneur le colibri, symbole de notre réaction face aux crises.

Une histoire du peuple Quechua au Pérou raconte qu’un colibri va chercher des gouttes d’eau pour aider à éteindre un grand feu de forêt. Les autres animaux le prennent pour un fou : « Tu n’arriveras jamais à éteindre ce feu avec tes petites gouttes ». Mais l’oiseau répond : « Je le sais, mais je fais ma part ».

De cette initiative découle « Eau et Solidarité » sur le territoire de Brest métropole, associant les actrices et acteurs de la protection de l’environnement, mais aussi de la solidarité internationale, impliqués dans la réalisation de cet ODD.

Ateliers de sensibilisation sur le thème de l’eau

Mercredi 22 mars de 14h à 18h – Place des Machines

Le « temps fort » des Journées de l’eau se tiendra le mercredi après-midi. Les actrices et acteurs de la protection de l’environnement et de la solidarité internationale proposeront des ateliers et animations autour de l’eau, que ce soit sur : le cycle de l’eau, l’accès à l’eau potable dans le monde, ou encore la préservation de cette ressource.

Spectacle de marionnettes jeune public

Mercredi 22 mars à 15h30 – Auditorium

Le spectacle de marionnettes « Enfant des eaux » de la compagnie L’Artissâme nous embarque au côté d’une goutte d’eau. Ce voyage sur Terre vient célébrer cet or bleu si précieux et, dans le même temps, sensibilise à la préservation de l’eau, de manière pédagogique, ludique et poétique.

Deux expositions sur la consommation d’eau douce à travers le monde et les écoles :

« L’eau : Une affaire de familles » d’UNICEF sera présentée à la Maison de l’International jusqu’au 31 mars et aux Ateliers des Capucins pendant les Journées de l’eau avec des visites commentées par UNICEF. Ces photographies d’Ashley Gilbertson dresse des portraits de famille et témoigne de leur utilisation quotidienne de l’eau, que ce soit au Myanmar, en Bolivie ou encore en Jordanie.

« Les EK-EAU gestes » réalisée par les périscolaires des écoles du territoire Europe – Centre – St Marc sera présentée aux Ateliers des Capucins du 20 au 22 mars. Elle vise à sensibiliser sur le gaspillage de l’eau dans les cantines des écoles, ainsi qu’à montrer les bons gestes à suivre pour économiser cette ressource.

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest

