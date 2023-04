AI days Les ateliers des Capucins Brest Catégories d’évènement: Brest

AI days Les ateliers des Capucins, 29 juin 2023, Brest. AI days 29 et 30 juin Les ateliers des Capucins Sur inscription Bloquez vos agendas : les 29 & 30 juin 2023 les AI DAYS reviennent. RDV dans quelques jours pour découvrir la programmation 2023. Les AI DAYS se tiendront aux Ateliers des Capucins à Brest, les 29 & 30 juin 2023. Au programme : des conférences & ateliers pour tous les niveaux d’expertise. Les ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T10:00:00+02:00 – 2023-06-29T17:30:00+02:00

2023-06-30T10:00:00+02:00 – 2023-06-30T17:30:00+02:00 AIdays intelligenceartificielle

