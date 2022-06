Les ateliers des capricieux Lapalisse Lapalisse Catégories d’évènement: 03120

Lapalisse

Les ateliers des capricieux Lapalisse, 2 juillet 2022, Lapalisse. Les ateliers des capricieux ZAE Sud Allier Près de la Grande Route Magasin « Aux Caprices de Mily » Lapalisse

2022-07-02 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-02 20:00:00 20:00:00 ZAE Sud Allier Près de la Grande Route Magasin « Aux Caprices de Mily »

Lapalisse 03120 Rencontres autour de la Bio, pour vivre un moment de partage, de découverte, d’initiation, de plaisir et d’échange. +33 4 70 55 65 15 ZAE Sud Allier Près de la Grande Route Magasin « Aux Caprices de Mily » Lapalisse

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: 03120, Lapalisse Autres Lieu Lapalisse Adresse ZAE Sud Allier Près de la Grande Route Magasin "Aux Caprices de Mily" Ville Lapalisse lieuville ZAE Sud Allier Près de la Grande Route Magasin "Aux Caprices de Mily" Lapalisse Departement 03120

Lapalisse Lapalisse 03120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapalisse/

Les ateliers des capricieux Lapalisse 2022-07-02 was last modified: by Les ateliers des capricieux Lapalisse Lapalisse 2 juillet 2022 03120 Lapalisse

Lapalisse 03120