Calvi Calvi Calvi, Corse Les ateliers – dégustation Calvi Calvi Catégories d’évènement: Calvi

Corse

Les ateliers – dégustation Calvi, 26 août 2021, Calvi. Les ateliers – dégustation 2021-08-26 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-26 11:00:00 11:00:00 Restaurant Santa Maria 14 Rue Georges Clémenceau

Calvi Corse Calvi EUR Des ateliers – apéros qui mêlent théorie et pratique pour tout découvrir d’un aliment (olive, miel fromage…) de sa fabrication à sa transformation!

Après la découverte, dégustation de différents produits et préparation de l’apéro à partager ensemble. dernière mise à jour : 2021-07-29 par

Détails Catégories d’évènement: Calvi, Corse Autres Lieu Calvi Adresse Restaurant Santa Maria 14 Rue Georges Clémenceau Ville Calvi lieuville 42.56641#8.75797