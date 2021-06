Menton Piscine Alex Jany Alpes-Maritimes, Menton Les ateliers découverte de la piscine A. Jany Piscine Alex Jany Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

du mardi 13 juillet au mardi 31 août à Piscine Alex Jany

La piscine Alex Jany organise des stages d’apprentissage de la nage et de découverte d’activités aquatiques pour les 6-11 ans, encadrés par des éducateurs. Séances de 45mn, de 14h à 14h45 ou de 14h45 à 15h30

7€/séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T14:00:00 2021-07-13T15:30:00;2021-07-20T14:00:00 2021-07-20T15:30:00;2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T15:30:00;2021-08-03T14:00:00 2021-08-03T15:30:00;2021-08-10T14:00:00 2021-08-10T15:30:00;2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T15:30:00;2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T15:30:00;2021-08-31T14:00:00 2021-08-31T15:30:00

