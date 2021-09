Les ateliers d’écologie intérieure (sur Zoom) zoom, 5 octobre 2021, La Rochelle.

Les ateliers d’écologie intérieure (sur Zoom)

zoom, le mardi 5 octobre à 18:30

Je propose d’aborder au cours de cet atelier les façons que nous avons de nous nourrir via nos 5 sens, et d’explorer cette interrogation : nos sens physiques peuvent-ils nourrir notre essentiel, et entrer au service d’une vie vécue et non plus pensée? Tout est « nourriture » et tout est prétexte à consommation – qui implique un processus d’intégration: ce que je sens, ce que j’entends, ce que je porte à ma bouche, ce que je touche, ce que je vois. Comment nos sens les plus physiques peuvent-ils entrer au service de ce qui en nous est des plus subtil? « Où » sommes-nous lorsque nous sentons via nos 5 sens? A quoi sommes-nous présents? Plaisir passager ou joie authentique, qui sera notre compagnon de route? Tel est donc le programme que je prévois sur 1 heure 15 maximum (temps de présentation + temps d’échange). Atelier via Zoom Sur inscription Philippe Bourdon [bourdonph@gmail.com](mailto:bourdonph@gmail.com) ou 06 76 22 23 60

28 € à régler à l’inscription par PayPal ou virement bancaire

DÉVELOPPER SES SENS, NOURRIR SA SPIRITUALITÉ

