Les ateliers d’écologie intérieure Holom, 23 novembre 2021, Bordeaux.

Les ateliers d’écologie intérieure

Holom, le mardi 23 novembre à 18:30

Comment le passé agit-il sur nos actes du quotidien? La passé n’a-t-il pas tendance à nous caler mordicus sur du connu voire de l’archi-connu? De quoi sommes-nous libres finalement?Quelle place pour le Nouveau, la créativité face à ces tendances souvent inconscientes? Mais de quel passé parle-t-on? Ne devrions-nous pas parler de « passés » au pluriel, de « corps » de mémoires? Celui de l’enfance, du foetus même, de notre famille, de nos ancêtres,de nos lignées masculine et féminine, et que dire de celui apparemment plus lointain, lié à des vies dites antérieures, à des incarnations d’ici ou là-bas? Comment se libérer du passé (et de quel passé) et en quoi ça consiste, comment préserver les bénéfices de passés inspirants, autant d’aspects que nous tenterons de clarifier avec en filigrane, la notion de Karma et ce qu’elle recouvre. Alors, prêtes, prêts, à chevaucher les ailes du temps, à voir plus clair dans votre passé pour vivre en conscience ici et maintenant? Save the date!

Inscription obligatoire: bourdonph@gmail.com ou 06 76 22 23 60 – Tarif: 28 € (à régler à l’avance par PayPal, virement bancaire ou directement sur place)

Se libérer du passé, s’ouvrir au présent

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T18:30:00 2021-11-23T19:45:00