Les Ateliers de T’O – Mon fric

Les Ateliers de T’O – Mon fric, 21 mai 2022, . Les Ateliers de T’O – Mon fric

2022-05-21 – 2022-05-21 EUR 0 0 Proposé par Théâtr’Ouvert, dans le cadre du festival de théâtre “Les Atliers de T’O”.

Atelier du libre-échange, mise en scène de Betty Didier. Durée : 60 min. Tout public.

Le récit d’une vie, celle de Moi, à travers le prisme de son rapport à l’argent, entre 1972 et 2040. Un Moi auquel on s’identifie très vite. Mon fric semble nous raconter notre histoire intime, tant l’argent nous révèle aussi.

Réservation par mail. Proposé par Théâtr’Ouvert, dans le cadre du festival de théâtre “Les Atliers de T’O”.

Atelier du libre-échange, mise en scène de Betty Didier. Durée : 60 min. Tout public.

Le récit d’une vie, celle de Moi, à travers le prisme de son rapport à l’argent, entre 1972 et 2040. Un Moi auquel on s’identifie très vite. Mon fric semble nous raconter notre histoire intime, tant l’argent nous révèle aussi.

Réservation par mail. dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville