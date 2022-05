Les Ateliers de T’O – Les racines bleues

Les Ateliers de T’O – Les racines bleues, 22 mai 2022, . Les Ateliers de T’O – Les racines bleues

2022-05-22 – 2022-05-22 EUR 0 0 Proposé par Théâtr’Ouvert, dans le cadre du festival de théâtre “Les Atliers de T’O”.

De Jean-Michel Trimaille, 60 min, tout public.

Archibald, né en 1925 à Lafayette, Louisiane, est guitariste jazz et blues. Son arrière-grand-père a quitté La Rivière-Drugeon en 1840 avec une centaine de gars du Haut-Doubs. De ses ancêtres, il ne lui reste que de vieilles chansons en franc-comtois…

Réservation par mail. Proposé par Théâtr’Ouvert, dans le cadre du festival de théâtre “Les Atliers de T’O”.

dernière mise à jour : 2022-04-12

