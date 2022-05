Les Ateliers de T’O – La terre qui ne voulait plus tourner Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Les Ateliers de T'O – La terre qui ne voulait plus tourner Pontarlier, 22 mai 2022

2022-05-22

Pontarlier Doubs Pontarlier EUR 0 0 Proposé par Théâtr’Ouvert, dans le cadre du festival de théâtre “Les Atliers de T’O”.

De Françoise du Chaxel, par l’atelier Effets Mer, mise en scène de Betty Didier, 50 min, tout public.

La terre,fatiguée de l’impact humain sur elle, décide d’arrêter de tourner, semant la pagaille autour d’elle. Comment convaincre la planète bleue de se remettre en route malgré le massacre écologique.

