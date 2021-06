Lille quartier Faubourg de Béthune Lille, Nord Les ateliers de rues au Faubourg de Béthune quartier Faubourg de Béthune Lille Catégories d’évènement: Lille

du vendredi 2 juillet au vendredi 27 août à quartier Faubourg de Béthune

Plusieurs atelier de rues auront lieu sur le quartier ! * du 7 juillet au 25 août : Biblio-ludothèque de rue : espace vert au niveau du 30 rue Léon Blum tous les mercredis de 14h30 à 16h30 * du 20 juillet au 3 août : au Vieux Faubourg, square Bazinghien, tous les mardis de 14h30 à 16h30 * du 22 juillet au 5 août : au square Baboeuf, tous les jeudis de 14h30 à 16h30. * Les 17 et 19 août : au stade Martinet, de 14h30 à 16h30 * Au jardin de la petite enfance atelier « Au Vert » : jeux moteurs pour

gratuit

