Les ateliers de Noël Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques

Les ateliers de Noël Cambo-les-Bains, 18 décembre 2022, Cambo-les-Bains . Les ateliers de Noël Avenue Curutchague Salle Larrazkena Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques Salle Larrazkena Avenue Curutchague

2022-12-18 15:00:00 – 2022-12-18 20:00:00

Salle Larrazkena Avenue Curutchague

Cambo-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques Venez partager un moment de convivialité en famille avec les ateliers de Vava & Vivi.

Au programme :

>Boule de Noël en papier,

>Pot de Noël,

>Guirlande en tissus,

>Pingouin pomme de pin,

Des jeux de société seront à disposition et d’autres surprises vous attendent ! Si dans vos placards, des pots de confiture (avec couvercle), figurines de noël, du coton, des bouts de tissus, de la corde et des petits objets en rapport avec Noël prennent la poussière. Nous les prendrons avec plaisir pour les ateliers. Venez partager un moment de convivialité en famille avec les ateliers de Vava & Vivi.

Au programme :

>Boule de Noël en papier,

>Pot de Noël,

>Guirlande en tissus,

>Pingouin pomme de pin,

Des jeux de société seront à disposition et d’autres surprises vous attendent ! Si dans vos placards, des pots de confiture (avec couvercle), figurines de noël, du coton, des bouts de tissus, de la corde et des petits objets en rapport avec Noël prennent la poussière. Nous les prendrons avec plaisir pour les ateliers. +33 6 48 87 29 30 @Canva

Salle Larrazkena Avenue Curutchague Cambo-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Cambo-les-Bains Adresse Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques Salle Larrazkena Avenue Curutchague Ville Cambo-les-Bains lieuville Salle Larrazkena Avenue Curutchague Cambo-les-Bains Departement Pyrénées-Atlantiques

Les ateliers de Noël Cambo-les-Bains 2022-12-18 was last modified: by Les ateliers de Noël Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains 18 décembre 2022 Avenue Curutchague Salle Larrazkena Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques