Les Ateliers de Noël Brest, 17 décembre 2022, Brest.

Les Ateliers de Noël

25 Rue de Pontaniou Ateliers des Capucins Brest Finistère

2022-12-17 – 2023-01-01

Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou

Brest

Finistère

Réfugiez-vous à l’abri du froid pour un Noël plein de surprises. Au pied d’un sapin de 8 mètres de haut, l’ambiance de la Place des Machines sera résolument familiale et détendue. Au programme : manèges déjantés, jeux vintages, concert pour enfants et même roller disco ! Sans oublier bien sûr le shopping, les ateliers de seconde main et l’espace bar et crêpes.

En continu :

Le sapin de 8 mètres de haut Place des Machines et la playlist de Noël – Bar et restauration.

Et bien sûr, toutes les offres des Colocs, du shopping à l’escalade en passant par la médiathèque !

Ateliers (sur inscription à contact@ateliersdescapucins.fr):

Noël équitable avec les ateliers de la Recyclerie Un peu d’R et de Vert le jardin.

Les petits objets Déco d’un peu D’R (14h-15h et 16h-17h) / Mini sapins en palettes – Vert le Jardin (14h-16h)

Animations (toutes les animations sont gratuites) :

Dimanche 18 : Poussins Phoniques & Concert enfants / Lundi 19 et mardi 20 : Jeux en bois avec Dézépions

Mercredi 21 : Roller Disco à 20h, précédé d’une initiation roller à partir de 16h / Jeudi 22 et vendredi 23 : Les manèges de Mr. Charly, avec la Course de petits grands chevaux et le manège RayoNantes

Du samedi 24 décembre au dimanche 1er janvier : Le Manège salé, manège vintage artisanal.

+33 2 98 37 36 00 https://www.ateliersdescapucins.fr/fr/programmation/les-ateliers-de-noel-0

Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest

