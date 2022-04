Les Ateliers de Maurice Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Les Ateliers de Maurice Médiathèque Maurice Genevoix, 19 avril 2022, Orléans. Les Ateliers de Maurice

Médiathèque Maurice Genevoix, le mardi 19 avril à 14:30

Avec les beaux jours, reviennent les fleurs et les petits animaux du jardin, et pour faire durer le printemps plus longtemps, nous vous proposons des ateliers pour réaliser fleurs et hérissons en papier ! A partir de 8 ans

Sur inscription auprès de vos médiathécaires ou au 0238684545.

Un printemps de papier ! Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T14:30:00 2022-04-19T16:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T14:30:00 2022-04-19T16:00:00

Lieu Médiathèque Maurice Genevoix Adresse 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Ville Orléans

