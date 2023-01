Les ateliers de Lyloumandises : réalisation d’une tarte citron meringué Monterfil Monterfil Office de Tourisme de Brocéliande Monterfil Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Monterfil

Les ateliers de Lyloumandises : réalisation d’une tarte citron meringué Monterfil, 14 mars 2023, Monterfil Office de Tourisme de Brocéliande Monterfil. Les ateliers de Lyloumandises : réalisation d’une tarte citron meringué 1B Allée du Closel Atelier Lyloumandises Monterfil Ille-et-Vilaine Atelier Lyloumandises 1B Allée du Closel

2023-03-14 18:00:00 – 2023-03-14

Atelier Lyloumandises 1B Allée du Closel

Monterfil

Ille-et-Vilaine Monterfil Ille-et-Vilaine Venez passer un moment gourmand en compagnie de Lydia.

Au programme : réalisation d’une tarte citron meringué. Miam miam ! Atelier adulte, à partir de 16 ans. Sur réservation. leslyloumandises@gmail.com +33 6 23 88 64 09 Visuel libre de droit

Atelier Lyloumandises 1B Allée du Closel Monterfil

dernière mise à jour : 2023-01-22 par Office de Tourisme de Brocéliande

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Monterfil Autres Lieu Monterfil Adresse Monterfil Ille-et-Vilaine Office de Tourisme de Brocéliande Atelier Lyloumandises 1B Allée du Closel Ville Monterfil Office de Tourisme de Brocéliande Monterfil lieuville Atelier Lyloumandises 1B Allée du Closel Monterfil Departement Ille-et-Vilaine

Monterfil Monterfil Office de Tourisme de Brocéliande Monterfil Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monterfil-office-de-tourisme-de-broceliande-monterfil/

Les ateliers de Lyloumandises : réalisation d’une tarte citron meringué Monterfil 2023-03-14 was last modified: by Les ateliers de Lyloumandises : réalisation d’une tarte citron meringué Monterfil Monterfil 14 mars 2023 1B Allée du Closel Atelier Lyloumandises Monterfil Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Monterfil Monterfil Ille-et-Vilaine Office de Tourisme de Brocéliande

Monterfil Office de Tourisme de Brocéliande Monterfil Ille-et-Vilaine